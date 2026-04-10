Экс-посол Украины в США скрыла элитный особняк во Флориде

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Муж бывшего посла Украины в США Оксаны Маркаровой приобрел элитную недвижимость во Флориде стоимостью 2,35 миллиона долларов в период ее дипломатической службы в Вашингтоне, однако объект не появился в семейных декларациях, выяснило РИА Новости, изучив публичные реестры.

Согласно изученным РИА Новости декларациям, поданным в украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК), Даниил Волынец является супругом Маркаровой и владеет 74,77% акций банка Accordbank.

Волынец основал компанию VRZ 2036 LLC 30 июля 2024 года во Флориде, указав в качестве цели владение недвижимостью. Уже через две недели, 14 августа, новая структура приобрела особняк на берегу океана по адресу 2036 Ocean Mist Drive в Лодердейл-бай-зе-Си за 2,35 миллиона долларов.

Однако приобретенный объект недвижимости отсутствует в последних декларациях семьи, выяснило РИА Новости. Украинское законодательство обязывает высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников декларировать все иностранные активы и объекты недвижимости.