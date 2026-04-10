Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 10.04.2026
Экс-посол Украины в США скрыла элитный особняк во Флориде

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Муж бывшего посла Украины в США Оксаны Маркаровой приобрел элитную недвижимость во Флориде стоимостью 2,35 миллиона долларов в период ее дипломатической службы в Вашингтоне, однако объект не появился в семейных декларациях, выяснило РИА Новости, изучив публичные реестры.
Согласно изученным РИА Новости декларациям, поданным в украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК), Даниил Волынец является супругом Маркаровой и владеет 74,77% акций банка Accordbank.
Волынец основал компанию VRZ 2036 LLC 30 июля 2024 года во Флориде, указав в качестве цели владение недвижимостью. Уже через две недели, 14 августа, новая структура приобрела особняк на берегу океана по адресу 2036 Ocean Mist Drive в Лодердейл-бай-зе-Си за 2,35 миллиона долларов.
Однако приобретенный объект недвижимости отсутствует в последних декларациях семьи, выяснило РИА Новости. Украинское законодательство обязывает высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников декларировать все иностранные активы и объекты недвижимости.
Маркарова занимала пост посла Украины в США с февраля 2021 по август 2025 года. По ее инициативе в Вашингтоне был открыт "Украинский Дом" - площадка украинской "мягкой силы" в Америке. После завершения дипломатической миссии она отказалась от предложения возглавить офис Владимира Зеленского. Зеленский же 30 ноября 2025 года назначил ее своим советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций. В настоящее время Маркарова занимает эту должность и остается председателем попечительского совета "Украинского Дома" в Вашингтоне.
В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала