Экс-посол Украины в США скрыла элитный особняк во Флориде

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Муж бывшего посла Украины в США Оксаны Маркаровой приобрел элитную недвижимость во Флориде стоимостью 2,35 миллиона долларов в период ее дипломатической службы в Вашингтоне, однако объект не появился в семейных декларациях, выяснило РИА Новости, изучив публичные реестры.
Согласно изученным РИА Новости декларациям, поданным в украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК), Даниил Волынец является супругом Маркаровой и владеет 74,77% акций банка Accordbank.
Волынец основал компанию VRZ 2036 LLC 30 июля 2024 года во Флориде, указав в качестве цели владение недвижимостью. Уже через две недели, 14 августа, новая структура приобрела особняк на берегу океана по адресу 2036 Ocean Mist Drive в Лодердейл-бай-зе-Си за 2,35 миллиона долларов.
Однако приобретенный объект недвижимости отсутствует в последних декларациях семьи, выяснило РИА Новости. Украинское законодательство обязывает высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников декларировать все иностранные активы и объекты недвижимости.
Маркарова занимала пост посла Украины в США с февраля 2021 по август 2025 года. По ее инициативе в Вашингтоне был открыт "Украинский Дом" - площадка украинской "мягкой силы" в Америке. После завершения дипломатической миссии она отказалась от предложения возглавить офис Владимира Зеленского. Зеленский же 30 ноября 2025 года назначил ее своим советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций. В настоящее время Маркарова занимает эту должность и остается председателем попечительского совета "Украинского Дома" в Вашингтоне.