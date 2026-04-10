Суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Попову

15:33 10.04.2026 (обновлено: 16:53 10.04.2026)
Бывшего замминистра обороны Попова осудили на 19 лет

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Суд лишил звания бывшего замминистра обороны Попова
Вчера, 15:32
"Назначить наказание в виде штрафа в размере 85 миллионов рублей, <...> конфисковать средства в размере 45 миллионов рублей в доход бюджета России", — зачитал приговор судья.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и похитил из его бюджета более 25 миллионов рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Приставы начали принудительное взыскание средств с Тимура Иванова
24 марта, 02:30
В 2022-м экс-замминистра поручил им возвести на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в "Патриоте". В итоге он получил двухэтажный дом, гостевой, баню и гараж — все за счет Минобороны.
Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятки за общее покровительство, их сумма составила более 45 миллионов рублей.
Ахмедов и Шестеров, в отличие от Попова, признали вину. Их приговорили к шести и пяти годам лишения свободы соответственно.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
5 марта, 17:11
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ШестеровСледственный комитет России (СК РФ)Патриот
 
 
