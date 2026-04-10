Минпромторг объяснил, почему перенесено введение "российской полки"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона о "российской полке" требуется еще принять постановление правительства Российской Федерации. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов", - сказал Чекушов.

Замглавы Минпромторга пояснил, что без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров не планируется. Производство и спрос должны соответствовать.

"Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон о "российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства, – это вино в данный момент", - добавил Чекушов.