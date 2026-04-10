Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 10.04.2026
Минпромторг объяснил, почему перенесено введение "российской полки"

Перейти в медиабанк
Девушка в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона о "российской полке" требуется еще принять постановление правительства Российской Федерации. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов", - сказал Чекушов.
Продажа косметической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на "российской полке"
Вчера, 02:24
Замглавы Минпромторга пояснил, что без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров не планируется. Производство и спрос должны соответствовать.
"Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон о "российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства, – это вино в данный момент", - добавил Чекушов.
Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект о "российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Вступление в силу закона "о российской винной полке" перенесли на год
3 апреля, 10:02
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала