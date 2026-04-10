Минобороны отметило роль беспилотных войск в освобождении Миропольского

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем (ВБС) российской группировки войск "Север" сыграли значительную роль в установлении контроля над Миропольским Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.
В результате активных и решительных действий военнослужащих подразделений 15-го танкового полка группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области, сообщило в пятницу российское военное ведомство.
"Перед началом штурма огнем артиллерии украинские националисты механизированной бригады ВСУ были выбиты из поселка. Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для нанесения огня по противнику", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
