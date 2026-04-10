Шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате - РИА Новости, 10.04.2026
11:56 10.04.2026 (обновлено: 12:52 10.04.2026)
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
"У нас будет общая задача провести его (празднование Дня Победы. — Прим. ред.) на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м — в смешанном формате, а в 2024-м — виртуально. Участники мероприятия могут внести данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
