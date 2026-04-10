Яковенко: полет Гагарина помог Москве реализовать мощную атомную программу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Полет в космос Юрия Гагарина помог Москве добиться реализации мощной атомной программы с прорывом в мирное использование атомной энергии, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

"Наряду с космосом Москва добилась реализации мощной атомной программы, причем опять же с прорывом в мирное использование атомной энергии. Это были результирующие векторы наших комплексных технологический достижений первых двух послевоенных десятилетий", - сказал он.

Яковенко подчеркнул, что "страна поднималась из руин - мы фактически начинали с нуля".

"За мирными космосом и атомом стояло развитие множества промышленных и добывающих отраслей, включая металлургию и химию, уже не говоря о науке. Именно тогда, в 50-е, американцы в своем докладе сделали вывод о том, что в основе наших достижений стоит вся система образования, в которой практически была восстановлена преемственность по отношению к дореволюционной эпохе", - сказал он.

Яковенко обратил внимание на то, что "12 апреля 1961 года не только ознаменовало феноменальный прорыв Советского Союза в космос в интересах всего человечества".

"По проторенной нами дороге затем устремились другие. Это произошло в рамках гонки развития с Америкой (тогда это называлось соревнованием двух систем) в условиях биполярной идеологической конфронтации", - указал он.

Яковенко считает, что "соответствующая мотивация обеспечивала стимул к инновациям в обеих странах, особенно в области стратегических вооружений, равно как и постановку долгосрочных задач и то, что сейчас принято называть социальной сплоченностью".

Он отметил, что "это в конечном счете обеспечивало баланс сил, который заявил о себе в ходе Карибского кризиса, который был урегулирован на равноправной основе (достигнутые договоренности не были формализованы и часть американских обязательств не была предана гласности: тогда можно было положиться на слово лидеров), что фактически положил начало двустороннему контролю над вооружениями".

"До своего убийства Джону Кеннеди удалось провести через Конгресс ратификацию не менее прорывного для всего мира Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах, который вкупе с Договором о нераспространении 1968 года заложил одну из базовых основ международной безопасности", - подчеркнул он.