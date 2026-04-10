Подворье Валаамского монастыря в центре Москвы обеспечили подсветкой

09:00 10.04.2026 (обновлено: 09:22 10.04.2026)
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСобор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой подворье Валаамского Спасо-Преображенского монастыря в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, расположенного на 2-й Тверской-Ямской улице. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности исторического сооружения", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на здании установили свыше 90 осветительных приборов суммарной мощностью 5,5 киловатт.
"Со стороны 2-й Тверской-Ямской улицы, переулка Александра Невского и 3-й Тверской-Ямской улицы специалисты применили локально-заливающий прием освещения фасадов. В таком случае светильники размещаются точечно, создавая мягкую "заливку" конкретной зоны. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Так, Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
