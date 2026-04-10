Отцу Илона Маска подарили сувениры в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.04.2026
18:42 10.04.2026 (обновлено: 18:53 10.04.2026)
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск
Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Виниловые пластинки и сувенирную продукцию с хохломой подарили предпринимателю и отцу Илона Маска Эрролу в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение состоялось в ходе поездки Маска по регионам России. Представители нижегородского "Областного кадрового агентства" по помощи переселенцам вручили Маску пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора Милия Балакирева - основателя "Могучей кучки" (творческого содружества русских композиторов, созданного в конце 1850-х - начале 1860-х годов).
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Отец Маска назвал санкции против России чепухой
Вчера, 17:33
"Мы знаем, что мистер Эррол Маск очень любит музыку и коллекционирует виниловые пластинки", - заявили представители "Областного кадрового агентства".
Представители "Областного кадрового агентства" отметили, что пластинка Балакирева - настоящий раритет.
Также Маску подарили сувенирную продукцию с хохломой.
Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семеновском округе Нижегородской области. Этот старинный русский народный промысел представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и золотистыми красками по черному фону.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Отец Маска заявил, что в конфликте на Украине он на стороне Москвы
6 апреля, 00:49
 
