Отцу Илона Маска подарили сувениры в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Виниловые пластинки и сувенирную продукцию с хохломой подарили предпринимателю и отцу Илона Маска Эрролу в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение состоялось в ходе поездки Маска по регионам России. Представители нижегородского "Областного кадрового агентства" по помощи переселенцам вручили Маску пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора Милия Балакирева - основателя "Могучей кучки" (творческого содружества русских композиторов, созданного в конце 1850-х - начале 1860-х годов).
"Мы знаем, что мистер Эррол Маск очень любит музыку и коллекционирует виниловые пластинки", - заявили представители "Областного кадрового агентства".
Представители "Областного кадрового агентства" отметили, что пластинка Балакирева - настоящий раритет.
Также Маску подарили сувенирную продукцию с хохломой.
Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семеновском округе Нижегородской области. Этот старинный русский народный промысел представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и золотистыми красками по черному фону.