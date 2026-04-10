Украинский пленный рассказал, как танкисты ВСУ стреляли по своим

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Семера рассказал на видео от Минобороны РФ, что украинские танки обстреливали своих же из пулеметов.

В сообщении ведомства отмечается, что Семера добровольно сдался в плен бойцам сил "Севера".

"Когда мы выезжали со Стрельцовки, уже выезжали на гору в сторону Беловодска, навстречу нам ехали три танка наших украинских, которые расстреляли пулеметной очередью, начали стрелять по нам. Тогда я получил ранение", - сказал пленный.

По словам Семеры, в этот момент он с остальными военными ВСУ спрыгнули с "брони", а затем несколько часов через поля шли в сторону Беловодска.

"В психушке я оказался в 22 году в июне или в июле месяце. Я пролежал там 3 недели. Потому что морально-психологическое состояние мое было ни о чем. То есть я был морально подавлен. Ну, и наркотики употреблял", - добавил военнопленный.

Семера отметил, что после своего двухдневного пребывания дома его снова вызвали – заступить на позиции в районе Мирополья на 10 дней. Он пытался отказаться, что командирам не понравилось.

"Меня избили, ударили током. Короче, сказали, в СИЗО сядешь, а после этого на штурма — просто как пушечное мясо будешь. Пробыли в норе, в грязи, в холоде. Просто спали в кучке, потому что было холодно", - отметил пленный.

Семера добавил, что, когда их позиции атаковали FPV-дроны, без особого сопротивления он с сослуживцами сдался в плен российским бойцам.