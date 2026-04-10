09:39 10.04.2026
Эксперт рассказал, как обезопасить сим-карту на случай утери телефона

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Установка ПИН-кода на сим-карту поможет защитить доступ к цифровым сервисам в случае потери или кражи телефона, рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
"Если пользователь потерял телефон или его украл злоумышленник, то достаточно извлечь пластиковую сим-карту и вставить ее в другое устройство, чтобы получить доступ к цифровым сервисам владельца. Если установить ПИН-код на карту, то злоумышленник не сможет воспользоваться ей на другом устройстве, а после трех неверных попыток ввода она заблокируется", - сообщил Золотухин "Ленте.ру".
Кроме того, эксперт порекомендовал запретить перевыпуск сим-карты по доверенности, это можно сделать в офисе оператора связи.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт
12 марта, 19:58
 
