Песков рассказал, над чем работает Дмитриев в США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты по возобновлению экономического сотрудничества между Россией и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Кирилл Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам. И он продолжает работу в рамках этой группы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о том, что Дмитриев сейчас находится в США.