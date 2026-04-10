Песков рассказал, над чем работает Дмитриев в США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты по возобновлению экономического сотрудничества между Россией и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.