Песков прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 10.04.2026
12:57 10.04.2026
Песков прокомментировал пасхальное перемирие

Песков: пасхальное перемирие носит гуманитарный характер

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
