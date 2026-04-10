Зеленский отреагировал на объявленное Россией перемирие

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев такое перемирие нарушал.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — написал глава киевского режима в Telegram-канале.
Накануне вечером президент Владимир Путин отдал министру обороны и начальнику Генштаба указания прекратить боевые действия на всех направлениях СВО с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру, но российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.