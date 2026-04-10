Зеленский отреагировал на объявленное Россией перемирие

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев такое перемирие нарушал.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — написал глава киевского режима в Telegram-канале.