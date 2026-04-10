Рейтинг@Mail.ru
МИД России заявил о возможности урегулирования в Персидском заливе - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 10.04.2026
МИД России заявил о возможности урегулирования в Персидском заливе

МИД РФ: переговоры по Ирану дают возможность урегулирования в Персидском заливе

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД.
"Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в заявлении на сайте министерства.
МИД добавил, что большинство стран поддерживают этот процесс и рассчитывают на успех переговоров между США и Ираном, которые должны стартовать в Исламабаде при посредничестве Пакистана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреСШАИранПерсидский заливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала