Приднестровье предлагает Молдавии возобновить переговоры, заявили в МИД - РИА Новости, 10.04.2026
07:32 10.04.2026 (обновлено: 08:06 10.04.2026)
Приднестровье предлагает Молдавии возобновить переговоры, заявили в МИД

РИА Новости: МИД ПМР предложил Молдавии возобновить переговоры

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Приднестровье предлагает Молдавии возобновить переговоры на уровне руководства и разблокировать переговорный формат "5+2", заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Возобновление переговорного процесса – единственная возможность сойти с той опаснейшей траектории, к которой Молдова пытается всех подталкивать своими необдуманными и антигуманными действиями. Прежде всего, необходимо придать функциональность взаимодействию профильных экспертов и политпредставителей, которое по вине Кишинева последние годы приобрело нерегулярный и малорезультативный характер, а также вернуться к практике общения на уровне руководства сторон", - сказал Игнатьев.
Он также отметил, что не менее важно разблокировать международную консультативную площадку "5+2". Пое го словам. она давно доказала свою полезность в выработке компромиссных решений даже по самым сложным проблемам.
"Сейчас этот опыт востребован, как никогда. Всё это в совокупности позволило бы вернуть диалог сторон в цивилизованное русло, стало бы гарантией от совершения непоправимых шагов, которые кардинально осложнят и отдалят перспективу разрешения молдо-приднестровского конфликта", - добавил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
