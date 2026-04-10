Приднестровье предлагает Молдавии возобновить переговоры, заявили в МИД

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Приднестровье предлагает Молдавии возобновить переговоры на уровне руководства и разблокировать переговорный формат "5+2", заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии , не исключено введение НДС до 20%.

"Возобновление переговорного процесса – единственная возможность сойти с той опаснейшей траектории, к которой Молдова пытается всех подталкивать своими необдуманными и антигуманными действиями. Прежде всего, необходимо придать функциональность взаимодействию профильных экспертов и политпредставителей, которое по вине Кишинева последние годы приобрело нерегулярный и малорезультативный характер, а также вернуться к практике общения на уровне руководства сторон", - сказал Игнатьев

Он также отметил, что не менее важно разблокировать международную консультативную площадку "5+2". Пое го словам. она давно доказала свою полезность в выработке компромиссных решений даже по самым сложным проблемам.

"Сейчас этот опыт востребован, как никогда. Всё это в совокупности позволило бы вернуть диалог сторон в цивилизованное русло, стало бы гарантией от совершения непоправимых шагов, которые кардинально осложнят и отдалят перспективу разрешения молдо-приднестровского конфликта", - добавил Игнатьев.