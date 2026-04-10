Вэнс во главе делегации США вылетит в пятницу в Пакистан на переговоры

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу вылетит в пакистанскую столицу Исламабад во главе американской делегацию для переговоров с Ираном, следует из его предварительного расписания.
Отмечается, что Вэнс вылетит в Пакистан с авиабазы Эндрюс. Время прибытия американской делегации пока не сообщается.
Сами переговоры, как ожидается, пройдут в субботу утром по местному времени. Штаты также представят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.