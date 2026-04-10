Вэнс во главе делегации США вылетит в пятницу в Пакистан на переговоры - РИА Новости, 10.04.2026
06:54 10.04.2026
Вэнс во главе делегации США вылетит в пятницу в Исламабад на переговоры с Ираном

© REUTERS / Jonathan Ernst — Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу вылетит в пакистанскую столицу Исламабад во главе американской делегацию для переговоров с Ираном, следует из его предварительного расписания.
Отмечается, что Вэнс вылетит в Пакистан с авиабазы Эндрюс. Время прибытия американской делегации пока не сообщается.
Сами переговоры, как ожидается, пройдут в субботу утром по местному времени. Штаты также представят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.
