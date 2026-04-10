Раскрыто, грозит ли пенсионерам приостановка выплат из-за неснятых денег
03:18 10.04.2026
Раскрыто, грозит ли пенсионерам приостановка выплат из-за неснятых денег

Юрист Базылев: приостановка выплаты пенсий не касается зачислений на карту

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Многие пенсионеры опасаются, что если долго не снимать пенсию с карты, выплату могут приостановить. О том, что говорит закон, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.
«
"Правило "шести месяцев" не действует, когда пенсия приходит на банковскую карту. Конституционный Суд РФ прямо указал: если доставка пенсии производится через банк путем зачисления на счёт пенсионера, то факт ее длительного неполучения в принципе невозможен, поскольку с момента зачисления денег на счет пенсия считается фактически полученной", — пояснил юрист.
По словам Базылева, правило о приостановке выплаты при шестимесячном неполучении касается только тех, кто получает пенсию через почту — на дому или в кассе организации. Для тех же, у кого пенсия зачисляется на банковскую карту, риск приостановки отсутствует. Деньги считаются полученными в момент зачисления, даже если пенсионер не совершает с ними никаких операций.
Эксперт советует пенсионерам не беспокоиться: накопление средств на карте не является основанием для приостановки выплат.
