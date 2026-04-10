В РПЦ приветствуют объявленное Путиным пасхальное перемирие

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и призывают украинские власти последовать этому примеру, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Путин в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Приветствуем объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Надеемся, что его соблюдение позволит многим людям, проживающим в зонах, затронутых боевыми действиями, безопасно посетить пасхальные богослужения. Также надеемся, что украинская сторона последует этому примеру", - написал Легойда в своем Telegram-канале.