В РПЦ приветствуют объявленное Путиным пасхальное перемирие

Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и призывают украинские власти последовать этому примеру, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Путин в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.