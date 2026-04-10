Украинские переселенцы рассказали о предпасхальных впечатлениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Украинские переселенцы рассказали РИА Новости, что рады возможности отметить православный праздник Пасхи в Ростове-на-Дону - как полагается, в спокойной обстановке.

В пятницу в Центре поддержки украинцев в Ростове-на-Дону прошел мастер-класс для взрослых и детей по украшению куличей, окрашиванию яиц и изготовлению подставок под них.

"Мы с детьми переехали в Ростов из Северодонецка (в ЛНР - ред.) еще в 2022 году, оформили российское гражданство... Ходим на такие мероприятия для социализации детей, радуемся, что есть возможность Пасху отметить по-христиански, спокойно", - рассказала Татьяна.

Она отметила, что с началом боевых действий им было каждый раз страшно выходить на улицу, они опасались, что "нацисты докопаться к чему-нибудь могут".

"Естественно, и на Пасху уже не до праздника было", - сказала собеседница агентства.

Елена, еще одна переселенка, рассказала агентству, что в 2021 году в Донецке , в ДНР , будучи беременной, пошла в церковь на Вербное воскресенье и попала под украинский обстрел.