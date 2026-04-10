Украинские переселенцы рассказали о предпасхальных впечатлениях - РИА Новости, 10.04.2026
18:25 10.04.2026 (обновлено: 18:30 10.04.2026)
Украинские переселенцы рассказали о предпасхальных впечатлениях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Украшение к Пасхе у Храма Христа Спасителя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Украинские переселенцы рассказали РИА Новости, что рады возможности отметить православный праздник Пасхи в Ростове-на-Дону - как полагается, в спокойной обстановке.
В пятницу в Центре поддержки украинцев в Ростове-на-Дону прошел мастер-класс для взрослых и детей по украшению куличей, окрашиванию яиц и изготовлению подставок под них.
"Мы с детьми переехали в Ростов из СеверодонецкаЛНР - ред.) еще в 2022 году, оформили российское гражданство... Ходим на такие мероприятия для социализации детей, радуемся, что есть возможность Пасху отметить по-христиански, спокойно", - рассказала Татьяна.
Она отметила, что с началом боевых действий им было каждый раз страшно выходить на улицу, они опасались, что "нацисты докопаться к чему-нибудь могут".
"Естественно, и на Пасху уже не до праздника было", - сказала собеседница агентства.
Елена, еще одна переселенка, рассказала агентству, что в 2021 году в Донецке, в ДНР, будучи беременной, пошла в церковь на Вербное воскресенье и попала под украинский обстрел.
"Туда прям совсем рядом прилет тогда был", - сказала она. Теперь Елена вместе с двумя детьми живет в Ростове-на-Дону, уезжать пока пока не планирует.
