В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа
15:34 10.04.2026
В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа

© РИА Новости / Илья Наймушин | На праздновании Вербного воскресенья (вход Господня в Иерусалим) в Знаменском православном храме в Дивногорске Красноярского края
На праздновании Вербного воскресенья (вход Господня в Иерусалим) в Знаменском православном храме в Дивногорске Красноярского края. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Действие комендантского часа на Пасху в части Херсонской области приостанавливается, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал указ о временной приостановке комендантского часа в ночь с 11 на 12 апреля — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения. С 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля ограничения действовать не будут" , - написал он в канале на платформе Мах.
Действие указа не распространяется на Алешкинский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа Херсонской области, отметил он.
Решение принято, чтобы жители могли спокойно посетить праздничные богослужения и встретить Пасху по православной традиции, написал Сальдо.
