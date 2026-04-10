В Кремле видели заявление Зеленского по перемирию на Пасху

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле видели заявление Владимира Зеленского, что Киев поддержит пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера поздно вечером уже выпустили сообщение о приказе верховного главнокомандующего объявить с 16 часов завтрашнего дня до конца суток воскресенья перемирие. Пасхальное перемирие. Эта информация уже разошлась. Мы также видели заявление Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру ", - сказал Песков журналистам.
