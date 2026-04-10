В Кремле видели заявление Зеленского по перемирию на Пасху - РИА Новости, 10.04.2026
12:57 10.04.2026 (обновлено: 13:05 10.04.2026)
В Кремле видели заявление Зеленского по перемирию на Пасху

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле видели заявление Владимира Зеленского, что Киев поддержит пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. В пятницу Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.
"Вчера поздно вечером уже выпустили сообщение о приказе верховного главнокомандующего объявить с 16 часов завтрашнего дня до конца суток воскресенья перемирие. Пасхальное перемирие. Эта информация уже разошлась. Мы также видели заявление Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру ", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Путин объявил пасхальное перемирие
КиевПасхаВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
