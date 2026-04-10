Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.04.2026

Россияне рассказали, как готовятся к Пасхе и сколько тратят на покупки

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасхальные товары
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и сеть гипермаркетов Лента провели опросы среди пользователей ОК и покупателей Ленты и выяснили, как россияне отмечают Пасху и к каким покупкам готовятся в этом году.
По данным ОК и Ленты, абсолютное большинство опрошенных отмечают Пасху каждый год – 84% и 87% соответственно. Согласно опросу ОК, чаще всего этот праздник отмечают женщины и аудитория старше 65 лет.
Большинство россиян, которые отмечают Пасху, планируют покупать пасхальный кулич, остальная часть респондентов — печь его самостоятельно. По данным ОК, россияне старше 55 лет чаще пекут кулич дома, а более молодая аудитория чаще выбирает готовые варианты.
Согласно опросу Ленты, готовые куличи чаще всего покупают в супермаркетах — так ответили 82% респондентов. На втором месте — пекарни и кондитерские (15%). У частного кондитера, на ярмарке и в церковной лавке кулич планирует приобрести значительно меньшая доля опрошенных.
Одноклассники и Лента также отмечают, что большинство россиян, празднующих Пасху, выбирают классический кулич с изюмом. По данным ОК, этот вариант чаще предпочитают мужчины и аудитория старше 55 лет, а более молодые респонденты чаще выбирают куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом. При выборе кулича пользователи ОК и покупатели Ленты в первую очередь обращают внимание на свежесть и натуральность, а также на отсутствие добавок.
Практически все россияне, отмечающие Пасху, красят яйца к празднику (более 90%). У пользователей ОК самый популярный способ — луковая шелуха (70%), особенно среди старшей аудитории. Респонденты 25–54 лет чаще используют пищевые красители, а также наклейки и термопленку. В опросе Ленты лидируют наклейки и термопленка (66%) и пищевые красители (57%), а луковая шелуха занимает третье место (52%).
По данным ОК и Ленты, около половины респондентов тратит на пасхальные покупки для семьи до 1000 рублей.
По данным ОК, треть россиян, отмечающих Пасху, ищет рецепты и идеи к празднику в социальных сетях — эта доля выше среди женщин и аудитории до 44 лет. Так, в социальной сети ОК запустился специальный раздел с пасхальным контентом, в нем собраны рецепты куличей, идеи для декора яиц, рецепт глянцевой глазури и многое другое.
 
ОдноклассникиПасхапокупкиИсследование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала