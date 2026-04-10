Россияне рассказали, как готовятся к Пасхе и сколько тратят на покупки

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и сеть гипермаркетов Лента провели опросы среди пользователей ОК и покупателей Ленты и выяснили, как россияне отмечают Пасху и к каким покупкам готовятся в этом году.

По данным ОК и Ленты, абсолютное большинство опрошенных отмечают Пасху каждый год – 84% и 87% соответственно. Согласно опросу ОК, чаще всего этот праздник отмечают женщины и аудитория старше 65 лет.

Большинство россиян, которые отмечают Пасху, планируют покупать пасхальный кулич, остальная часть респондентов — печь его самостоятельно. По данным ОК, россияне старше 55 лет чаще пекут кулич дома, а более молодая аудитория чаще выбирает готовые варианты.

Согласно опросу Ленты, готовые куличи чаще всего покупают в супермаркетах — так ответили 82% респондентов. На втором месте — пекарни и кондитерские (15%). У частного кондитера, на ярмарке и в церковной лавке кулич планирует приобрести значительно меньшая доля опрошенных.

Одноклассники и Лента также отмечают, что большинство россиян, празднующих Пасху, выбирают классический кулич с изюмом. По данным ОК, этот вариант чаще предпочитают мужчины и аудитория старше 55 лет, а более молодые респонденты чаще выбирают куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом. При выборе кулича пользователи ОК и покупатели Ленты в первую очередь обращают внимание на свежесть и натуральность, а также на отсутствие добавок.

Практически все россияне, отмечающие Пасху, красят яйца к празднику (более 90%). У пользователей ОК самый популярный способ — луковая шелуха (70%), особенно среди старшей аудитории. Респонденты 25–54 лет чаще используют пищевые красители, а также наклейки и термопленку. В опросе Ленты лидируют наклейки и термопленка (66%) и пищевые красители (57%), а луковая шелуха занимает третье место (52%).

По данным ОК и Ленты, около половины респондентов тратит на пасхальные покупки для семьи до 1000 рублей.