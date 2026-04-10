Опрос показал, сколько россиян планируют праздновать Пасху - РИА Новости, 10.04.2026
10:28 10.04.2026 (обновлено: 10:30 10.04.2026)
Опрос показал, сколько россиян планируют праздновать Пасху

ВЦИОМ: более 70% россиян планируют праздновать Пасху

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Большинство (73%) россиян планируют праздновать Пасху, 46% рассказали, что будут готовить пасхальные блюда, 38% собираются принимать гостей или сами пойдут в гости, следует из данных опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Почти половина (49%) опрошенных ответили, что точно будут праздновать Пасху, 24% сообщили, что скорее будут праздновать, 15% россиян сказали, что точно не будут отмечать этот день, 10% - скорее не будут.
Респондентов попросили рассказать, есть ли в их семье какие-то традиции, связанные с Пасхой, 15% рассказали, что они красят яйца, по 10% пекут куличи и встречаются в этот праздник с семьей, 8% устраивают застолье, ещё 8% ездят на кладбище и поминают ушедших.
Около половины (46%) россиян планируют на Пасху, 12 апреля готовить пасхальные блюда, 38% будут принимать гостей или пойдут в гости сами, 21% собираются освятить куличи и яйца в церкви, 14% поедут на кладбище.
Большинство (74%) опрошенных сказали, что не соблюдают Великий пост, а сохраняют обычный режим питания, 18% частично соблюдают пост, 4% соблюдают его полностью.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в апреле среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоВЦИОМРелигиозные праздникиПасха
 
 
