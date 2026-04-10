В ГУФСИН Кузбасса рассказали о пасхальном меню для заключенных - РИА Новости, 10.04.2026
11:17 10.04.2026 (обновлено: 11:22 10.04.2026)
В ГУФСИН Кузбасса рассказали о пасхальном меню для заключенных

В кузбасских колониях на Пасху накормят блинчиками, калачами и булочками

© Pixabay / Pixabay / Alexas_FotosПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Pixabay / Pixabay / Alexas_Fotos
Пасхальные яйца. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Осужденных в кузбасских колониях в светлый праздник Пасхи накормят блинчиками, сдобными булочками, калачами, пловом, рыбой и другими блюдами, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.
"На завтрак или обед основой приема пищи станет крашеное яйцо... Также в меню включены блинчики, сдобные булочки, калачи, ватрушки с творогом, запеканка творожная с крупой, запеканка творожная с морковью или с сушеными фруктами, а также сырники. На обед плов… с мясом говядины или птицы и салат из свежих или вареных овощей. На ужин запланированы рыбные блюда в широком ассортименте: рыба запеченная под шубой из овощей, рыба под маринадом, рыба жареная в кляре, рыба запеченная в омлете, а также котлеты или биточки из рыбного фарша. В качестве гарнира предлагаются крупяные блюда или картофель", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что празднование Пасхи в исправительных учреждениях не ограничивается особым питанием. Для осужденных будут организованы мероприятия, направленные на укрепление нравственных ценностей и создание атмосферы светлого торжества.
"В клубах учреждений состоятся тематические беседы, в ходе которых осужденным расскажут об истории и значении Пасхи. Особое внимание уделят символике пасхального яйца, которое издревле считается знаком новой жизни и воскресения. Также пройдет конкурс на лучшее пасхальное яйцо", – рассказали в ГУФСИН.
В праздничную программу также вошла и викторина, посвященная обычаям и традициям Пасхи. Кроме этого, в колонии нанесут визит священнослужители, чтобы поздравить осужденных с праздником, поделиться духовными наставлениями и поддержать их.
