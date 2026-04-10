Внучка командира партизанов рассказала о борьбе отряда с фашистами

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Внучка командира действовавшего в годы Второй Мировой войны на территории Франции женского партизанского отряда "Родина" Розалии Фридзон Галина Леванова рассказала РИА Новости, что в деятельности отряда также принимала участие и ее мама.

Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, отмечается 10 апреля. Розалия Захаровна Фридзон - узница концлагеря "Эрувиль", активная частница партизанского движения.

Внучка прославленной героини войны поделилась, что историю участия бабушки Розы в Великой Отечественной войне она знает с самого детства.

"Об этом говорили дома, что-то рассказывала бабушка, а что-то мама... ведь она тоже была с бабушкой в оккупированном Минске и потом - в партизанском отряде", - рассказала она.

"Также я застала еще то время, 70-е годы, когда Розалию приглашали очень активно в разные организации. Так, она выступала в школах, военных частях и других организациях, рассказывала о подвиге отряда "Родина", - вспомнила внучка Розалии Фридзон.