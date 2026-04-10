Аналитик назвал самые популярные пароли у россиян
02:02 10.04.2026 (обновлено: 09:43 10.04.2026)
Аналитик назвал самые популярные пароли у россиян

РИА Новости: самыми популярными паролями у россиян являются имена и бренды

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самыми популярными паролями у россиян являются простые числовые комбинации, слова типа "password", имена, фамилии и бренды, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев.
"Анализ утечек данных и опросы показывают, что россияне, как и пользователи во всём мире, часто выбирают простые и предсказуемые пароли. В топе неизменно оказываются: последовательности (123456, 123456789), qwerty, qwerty123, а также слово "password" и его варианты", - рассказал он.
По его словам, часто россияне в качестве пароля используют имена, фамилии, бренды (например, admin, user, vkontakte, mail), а также годы рождения (1989, 2001) и простые комбинации (111111, 000000).
России также распространены пароли, содержащие названия городов, имён детей или домашних питомцев, а также слова на русском языке, написанные латиницей (например, mama)", - заключил Камышев.
