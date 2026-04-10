Россия и Сербия почтили память советских и югославских воинов

БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Представители сербских властей, посольств России и Белоруссии в годовщину ключевой для слома нацистов военной операции 1945 года на северо-западе Сербии почтили память югославских и советских воинов и отметили вклад Красной Армии в освобождение Югославии, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ Александр Конаныхин.
В мемориальном комплексе Адашевци в четверг отметили годовщину слома нацистского сопротивления 12 апреля 1945 года. В этом районе с октября 1944 года по апрель 1945 проходили ожесточенные бои на Сремском фронте, где Красная армия и Народно-освободительная армия Югославии прорвали оборону вермахта и фашистской Хорватии. В возложении венков участвовали посол Белоруссии в Сербии Сергей Малиновский и советник-посланник посольства РФ.
"Руководство Сербии, не только объединения граждан, а именно государство, чтят памятные даты в российско-сербской истории. Госсекретарь министерства труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Вукелич, глава администрации муниципалитета Шид Зоран Семенович, председатель Союза борцов народно-освободительной борьбы Сербии (СУБНОР) генерал Любиша Дикович выразили благодарность Красной армии за вклад, отметили, что югославы и советские люди были единым антифашистским фронтом и подчеркнули роль советских воинов в освобождении страны в том числе – в прорыве Сремского фронта", - сказал Конаныхин.
Он напомнил, что что победа в боях под Шидом обеспечила дальнейшее освобождение от нацистов соседней Хорватии и Словении. Участники мероприятия также провели параллели между тяжелыми боями на Сремском фронте и на фронте под греческими Салониками, где решалось освобождение Сербии в ходе Первой мировой войны.
"Делегации были почти изо всех городов Сербии, перед мемориальным комплексом собралась вереница автобусов, полтора десятка. Приехали люди не только из Сербии, но и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Хорватии, что интересно, представители антифашистских организаций", - рассказал советник-посланник посольства РФ.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в Сербии
18 октября 2025, 18:01