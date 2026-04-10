Россия и Сербия почтили память советских и югославских воинов

БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Представители сербских властей, посольств России и Белоруссии в годовщину ключевой для слома нацистов военной операции 1945 года на северо-западе Сербии почтили память югославских и советских воинов и отметили вклад Красной Армии в освобождение Югославии, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ Александр Конаныхин.

В мемориальном комплексе Адашевци в четверг отметили годовщину слома нацистского сопротивления 12 апреля 1945 года. В этом районе с октября 1944 года по апрель 1945 проходили ожесточенные бои на Сремском фронте, где Красная армия и Народно-освободительная армия Югославии прорвали оборону вермахта и фашистской Хорватии . В возложении венков участвовали посол Белоруссии Сербии Сергей Малиновский и советник-посланник посольства РФ

"Руководство Сербии, не только объединения граждан, а именно государство, чтят памятные даты в российско-сербской истории. Госсекретарь министерства труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Вукелич, глава администрации муниципалитета Шид Зоран Семенович, председатель Союза борцов народно-освободительной борьбы Сербии (СУБНОР) генерал Любиша Дикович выразили благодарность Красной армии за вклад, отметили, что югославы и советские люди были единым антифашистским фронтом и подчеркнули роль советских воинов в освобождении страны в том числе – в прорыве Сремского фронта", - сказал Конаныхин.

Он напомнил, что что победа в боях под Шидом обеспечила дальнейшее освобождение от нацистов соседней Хорватии и Словении . Участники мероприятия также провели параллели между тяжелыми боями на Сремском фронте и на фронте под греческими Салониками , где решалось освобождение Сербии в ходе Первой мировой войны.

"Делегации были почти изо всех городов Сербии, перед мемориальным комплексом собралась вереница автобусов, полтора десятка. Приехали люди не только из Сербии, но и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Хорватии, что интересно, представители антифашистских организаций", - рассказал советник-посланник посольства РФ.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито