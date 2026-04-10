Пакистан попросил подключить Вэнса к переговорам с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Пакистанская сторона попросила Вашингтон подключить вице-президента США Джея Ди Вэнса к переговорам с Ираном, поскольку его прежние возражения против конфликта сделали его более приемлемой фигурой для Исламабада, пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

"Его первоначальное несогласие с конфликтом оказалось привлекательным для пакистанских чиновников, которые попросили (спецпосланника Стива - ред.) Уиткоффа подключить к процессу Вэнса", - пишет газета.

По данным издания, после этого президент США Дональд Трамп поручил Вэнсу возглавить мирные усилия. Уже в пятницу Вэнс, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны отправиться в Пакистан на переговоры с иранской стороной на фоне шаткого перемирия между США и Ираном . Как отмечает газета, это может стать встречей самого высокого уровня между американскими и иранскими представителями с 1979 года.

New York Times подчеркивает, что для Вэнса это станет самым заметным дипломатическим испытанием за время его пребывания на посту, тем более что ранее он частным образом предупреждал Трампа о цене вооруженного противостояния с Ираном. Теперь ему предстоит работать вместе с Уиткоффом и Кушнером над урегулированием конфликта, который, как напоминает издание, они не смогли предотвратить на ранней стадии.