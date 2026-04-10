Гладков рассказал о работе "Орлана" в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Порядка 700 бойцов подразделения "Орлан" выполняют задачи по выявлению и уничтожению вражеских дронов в Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона в своем утреннем обращении, за все время "Орлан" уверенно зарекомендовал себя как одно из лучших подразделений в борьбе с вражескими дронами.

"Мне кажется, уже нет в Белгородской области ни одного человека, кто бы не знал, что такое государственное унитарное предприятие "Орлан" и чем оно занимается. "Орлан" создавался по личному поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, чтобы взаимодействовать с Росгвардией. Порядка 700 бойцов подразделения "Орлан" выполняют задачи по выявлению и уничтожению вражеских дронов", — отметил Гладков, назвав подразделение лучшим в своей зоне ответственности.

При этом в отряде есть и потери - 98 бойцов получили ранения, семь человек погибли. Как рассказал губернатор, ранее при исполнении служебного долга в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний Артур Сыромолот. Его группу атаковал дрон — боец получил ранение, несовместимое с жизнью. У него остались жена и пятеро детей. Лично Сыромолот уничтожил более 350 дронов противника.

"Он герой, который, не думая о своих детях, о своей жизни, защищал тех мирных жителей, которых пытался убить враг. Мы сделаем все, чтобы помочь семье, и сделаем все, чтобы память о наших героях навечно осталась в сердцах наших детей и внуков. Вечная память героям", — сказал Гладков, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего.