ЕС не удастся изолировать Россию от мировой экономики, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Евросоюз должен признать, что проиграл и не сможет обойтись без российских энергоносителей, ему не удастся изолировать Россию от мировой экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В Брюсселе проиграли битву, им нужно осознать, что Европе нужно российское сырье. Им также нужно понять, что ЕС не способен изолировать Россию от мировой экономики. Потому что, похоже, сейчас русские зарабатывают много денег, поскольку могут продавать свое сырье всем, кроме Европы", - сказал Орбан в интервью телеканалу ATV.
Венгерский премьер призвал Европу после заключения мира на Украине снова "торговать с русскими".
Орбан ранее заявлял, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.