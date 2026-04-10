В РПЦ прокомментировали опрос ВЦИОМ о Пасхе

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что праздник Пасхи будут отмечать не менее 70% россиян, он объединяет подавляющее большинство граждан и составляет основу идентичности российского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"То, что не менее 70% россиян планируют праздновать Пасху, делает этот праздник государствообразующим, составляющим основу идентичности российского народа. Ведь он объединяет подавляющее большинство населения. То, что этот праздник вернул свое значение вопреки попыткам многолетней системной борьбы с его празднованием в советское время, - говорит само за себя", - сказал Кипшидзе.