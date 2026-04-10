В РПЦ прокомментировали опрос ВЦИОМ о Пасхе

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что праздник Пасхи будут отмечать не менее 70% россиян, он объединяет подавляющее большинство граждан и составляет основу идентичности российского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"То, что не менее 70% россиян планируют праздновать Пасху, делает этот праздник государствообразующим, составляющим основу идентичности российского народа. Ведь он объединяет подавляющее большинство населения. То, что этот праздник вернул свое значение вопреки попыткам многолетней системной борьбы с его празднованием в советское время, - говорит само за себя", - сказал Кипшидзе.
Большинство (73%) россиян планируют праздновать Воскресение Христово, следует из данных опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. В частности, 46% респондентов рассказали, что на праздник планируют готовить пасхальные блюда, 38% собираются принимать гостей или сами пойдут в гости, 21% собираются освятить куличи и яйца в церкви, 14% поедут на кладбище. Также опрос показал, что 74% опрошенных не соблюдают Великий пост, а сохраняют обычный режим питания, 18% частично соблюдают пост, 4% соблюдают его полностью. При этом в списке "самых важных" праздников для населения, согласно опросу, Пасха и Рождество Христово делят четвертое место, а лидируют Новый год, День Победы и 8 Марта.