В дом главы OpenAI бросили коктейль Молотова

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Дом главы компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско подвергся нападению с применением коктейля Молотова, сообщила РИА Новости представитель разработчика ИИ.
"Рано утром кто-то бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал", — говорится в заявлении.
Нападавшего задержали. В компании выразили признательность полиции Сан-Франциско за быстрое реагирование.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022-го, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
OpenAI закрывает ИИ-модель по генерации видео Sora
24 марта, 23:59