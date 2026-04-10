Москалькова проинформирует ООН о пытках военных в украинском плену - РИА Новости, 10.04.2026
06:47 10.04.2026
Москалькова проинформирует ООН о пытках военных в украинском плену

Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что планирует в режиме ВКС встретиться с верховным комиссаром ООН по правам человека, чтобы уведомить его о фактах применения пыток против российских военнопленных на Украине.
Федеральный омбудсмен отметила, что российские военные, возвращаясь из украинского плена, рассказывают о применении в их отношении пыток.
"На каждый из них мы реагируем. Я планирую встречу по видеоконференцсвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека с тем, чтобы довести до его сведения эти факты и еще раз обратить внимание на мои письменные обращения в его адрес", - сказала Москалькова.
