Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в Тель-Авив в аэропорт "Бен-Гурион", сообщили РИА Новости в ФАП.
"Делегация Фонда прибыла в Тель-Авив в аэропорт "Бен-Гурион". Позже в пятницу планируется встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III и молитва о мире на Святой Земле. В субботу делегация, как планируется, примет участие в церемонии схождения Благодатного огня", - сказал представитель Фонда.
Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Благодатный огонь появляется ежегодно днем в Великую субботу - канун встречи православными христианами праздника Пасхи - в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе.
Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт Внуково в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.