"Новая газета" сообщила об окончании обысков в ее редакции

В четверг "Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают. При этом в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали об обысках в рамках возбужденного 10 марта уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, речь в четверг шла о следственных мероприятиях в редакции "Новой газеты".