01:27 10.04.2026
"Новая газета" сообщила об окончании обысков в ее редакции в Москве

Здание редакции "Новой газеты" в Москве
Здание редакции "Новой газеты" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила об окончании обысков в ее редакции в Москве.
В четверг "Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают. При этом в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали об обысках в рамках возбужденного 10 марта уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, речь в четверг шла о следственных мероприятиях в редакции "Новой газеты".
"Обыск завершен. От здания уезжают два фургона силовиков. Забрали технику и документы. Следственные действия в сумме продолжались 13 часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В правоохранительных органах в четверг также сообщали РИА Новости, что в деле о незаконном использовании персональных данных фигурирует журналист, исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин, он задержан.
