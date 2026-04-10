Врач предупредила об опасности обуви с плоской подошвой

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой приводит к деформации стопы и ухудшению кровотока в ногах, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Флеболог отметила, что полностью плоская подошва - балетки, угги, сандали - подходят только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность.

"Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит в последствии к ухудшению кровотока в ногах", - сказала Смирнова

Врач подчеркнула, что во взрослом возрасте люди часто пренебрегают рекомендациями специалистов, которые советуют носить обувь с супинатором, небольшим каблуком.