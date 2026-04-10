Новак наградил победителей Национальной премии "Наш вклад"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак вручил награды победителям национальной премии "Наш вклад", которая отмечает участие бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Национальная премия "Наш вклад" – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Новак возглавляет экспертный совет премии.

Выступая на торжественной церемонии, вице-премьер отметил, что в условиях структурной трансформации экономики России, изменившейся конфигурации и географии внешнеэкономической деятельности, российский бизнес и предпринимательское сообщество играют ключевую роль в достижении стратегических задач государства. В их числе - укрепление экономического, технологического, промышленного и финансового потенциала России.

"Несмотря на внешние вызовы, с которыми наша страна сталкивается, мы видим, что наша экономика проявляет устойчивость, в том числе благодаря, в первую очередь, работе бизнеса, благодаря вам", - сказал Новак.