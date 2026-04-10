В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус

ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Норовирус 2 типа обнаружен в пробах водопроводной воды в Муроме, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Предварительно, основная версия – это попадание источника инфекции в водопроводную воду. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы у заболевших и образцы водопроводной воды по месту их жительства – и у заболевших, и в водопроводной воде обнаружен норовирус второго типа", - рассказали в ведомстве.