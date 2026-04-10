В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус

ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Норовирус 2 типа обнаружен в пробах водопроводной воды в Муроме, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
В четверг власти Владимирской области сообщили о регистрации 106 случаев острой кишечной инфекции в Муроме, 50 человек были госпитализированы, в том числе 25 детей. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону заявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Предварительно, основная версия – это попадание источника инфекции в водопроводную воду. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы у заболевших и образцы водопроводной воды по месту их жительства – и у заболевших, и в водопроводной воде обнаружен норовирус второго типа", - рассказали в ведомстве.