В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус - РИА Новости, 10.04.2026
10:36 10.04.2026 (обновлено: 10:47 10.04.2026)
В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус второго типа

ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Норовирус 2 типа обнаружен в пробах водопроводной воды в Муроме, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
В четверг власти Владимирской области сообщили о регистрации 106 случаев острой кишечной инфекции в Муроме, 50 человек были госпитализированы, в том числе 25 детей. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону заявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Предварительно, основная версия – это попадание источника инфекции в водопроводную воду. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы у заболевших и образцы водопроводной воды по месту их жительства – и у заболевших, и в водопроводной воде обнаружен норовирус второго типа", - рассказали в ведомстве.
