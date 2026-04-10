Нефтяное лобби требует от Трампа огня и крови

Bloomberg с разницей всего в сутки опубликовал две статьи, посвященные влиянию нестабильности на мировых рынках нефти в привязке к двум национальным профильным секторам. Во-первых, аналитики издания на основе открытых данных по ценовым колебаниям фьючерсов и объему экспорта, включая нефть, находящуюся в море, подсчитали, что за март российские трейдеры получили внеплановую выручку в два миллиарда долларов. Причиной стал резкий рост стоимости основной экспортной марки Urals, резко рванувшей вверх на фоне дефицита предложения, а также частичного снятия американских санкций, что привело к удорожанию барреля более чем вдвое. С западной точки зрения это, естественно, провал и катастрофа.

Однако всего день спустя там же вышла публикация, где приводится коллективное коммюнике американских нефтедобывающих и торговых компаний, в котором они выражают общее возмущение фактом, что танкерам с их нефтью, проходящей через Ормузский пролив, придется платить порядка двух с половиной миллионов долларов. Сюда включена стоимость "проездного", который выдает Иран для прохода через контролируемую зону, а также потенциальное удорожание страховок. Естественно, нежелание нести незапланированные расходы маскируется под заботу о конечном потребителе, мол, удорожание ляжет на плечи покупателей автомобильного топлива, а также всевозможных товаров общего потребления, так или иначе завязанных на автомобильную логистику.

При этом нужно понимать ряд фактов, которые зачастую остаются вне поля зрения.

Норвежская аналитическая компания Rystad Energy, что занимается исследованиями в области энергетики и бизнес-аналитикой, подсчитала, что за тот же март американские экспортеры нефти на повышении котировок выручили порядка пяти миллиардов долларов сверх плана. Основная экспортная марка WTI потяжелела с 65 до 110 долларов за бочку. И если цена будет держаться на уровне ста долларов и выше, пишет уже Financial Times, американские нефтетрейдеры до конца года положат в карман дополнительные 63,4 миллиарда.

Многие источники любят приводить данные по стоимости военной операции США против Ирана в том плане, что спустя сорок дней с начала первых ударов вся эта кутерьма уже обошлась американским налогоплательщикам в более чем сорок пять миллиардов долларов. Однако сравнивать в лоб цифры нефтяных барышей и военных расходов однобоко и неверно.

Соединенные Штаты в 2025 году экспортировали в среднем четыре миллиона баррелей сырой нефти в сутки. При средневзвешенной цене в 65 долларов за бочку месячная выручка составляла 7,8 миллиарда долларов. Совместно с сектором добычи, переработки и экспорта природного газа нефтяники за прошлый год влили в национальную экономику свыше полутора триллионов долларов, сформировав тем самым семь процентов внутреннего валового продукта.

К слову, ни американское правительство, ни население совершенно не переживает по поводу своего фактического статуса страны-нефтегазоколонки. Совсем наоборот, очень гордятся им.

Крупнейшими покупателями американской WTI являются Канада, Мексика, Нидерланды и Япония. Последняя критически зависима от американских поставок, и это один из традиционных рычагов воздействия на Токио. Через Голландию Соединенные Штаты прокачивают нефть в Великобританию, постепенно (на фоне добровольного запрета российских поставок) формируя все более возрастающую зависимость. Последнее вовсе не фантазии. На прошлой неделе правительство королевства на полном серьезе рассматривало варианты принудительного нормирования отпуска топлива.

Еще в 2024-м в число оптовых покупателей входил и Китай, но за прошлый год в результате торговых трений импорт американской нефти упал до следовых значений.

Перечисленные выше страны, а также прочие покупатели американской нефти и нефтепродуктов, в число которых входят Саудовская Аравия, Бразилия, Колумбия, Ирак, Нигерия и Венесуэла, наполняют карманы ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, EOG Resources и попутно — американский федеральный бюджет.

Сегодня в вихре пылающих событий уже как-то позабылось, что Дональд Трамп — это креатура крупного бизнеса, в том числе нефте- и газодобывающего. Только по открытым данным, они вложили в его избирательную кампанию свыше трехсот миллионов долларов, хотя американские демократы считали эту сумму кратно заниженной. Потому текущий бардак с блокировкой Ормуза американских нефтяников вполне устраивает, и, возможно, они даже воспринимают происходящее как возврат инвестиций с мощными процентами.

Более того, по взвешенным оценкам, даже если завтра Трамп начнет выводить флот из региона и даже если Иран полностью откроет судоходство, это не приведет к возврату цен до значений двухмесячной давности. По оценкам агентства Kpler, за сорок дней операции на мировой рынок не поступило порядка 270 миллионов баррелей сырой нефти, а гиперзвуковые персидские приветы по заводам в странах Залива вывели за скобки еще около 120 миллионов баррелей нефтепродуктов. Если Иран уже завтра дружелюбно распахнет судоходные маршруты в Ормузском проливе, на ликвидацию (все еще нарастающего) дефицита потребуется не менее полугода. Но на подобное развитие событий никто особо не рассчитывает. Иран сегодня экспортирует даже больше нефти, чем перед началом войны, и Тегеран наверняка захочет утяжелить свои карманы внеплановыми миллиардами, а потому ворота Ормуза будут открываться достаточно медленно.