Иранский министр сделал заявление по поводу США и Израиля - РИА Новости, 10.04.2026
12:04 10.04.2026 (обновлено: 12:09 10.04.2026)
Иранский министр: США и Израиль не смогут уничтожить научный потенциал Ирана

Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Удары США и Израиля по университетам не уничтожат научный потенциал Ирана, иранская молодежь, профессора и исследователи воссоздадут инфраструктуру науки и образования, заявил в интервью РИА Новости иранский министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф.
"Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру Ирана. Напротив, наша молодежь, наши профессора и исследователи будут ее восстанавливать с еще большим упорством и опираясь на более современные технологии", - сказал министр.
Он отметил, что наука в Иране имеет прочные основы: в стране проживает несколько миллионов выпускников высших учебных заведений, сейчас в университетах учится миллион студентов. Кроме того, в стране работают десятки тысяч профессоров и исследователей.
Иранский министр отвечал на вопросы РИА Новости во время осмотра последствий американо-израильского удара по Технологическому университету Шарифа в Тегеране, произошедшего 6 апреля. Это ведущее научное учреждение Ирана.
По словам министра, США и Израиль, потерпев неудачу в противостоянии с иранскими военными, переключились на гражданских с целью "измотать людей".
В результате атаки 6 апреля университет понес значительный материальный ущерб: были серьезно повреждены несколько корпусов, включая факультет информационных технологий, а также университетская мечеть и лаборатории. В том числе пострадал Центр коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. В ходе атаки также была выведена из строя и станция газоснабжения. Это привело к прекращению подачи газа в прилегающем районе.
Несмотря на разрушения, профессор математики университета после ударов провел онлайн-занятие для магистрантов прямо среди руин, посвятив его алгоритмам случайных процессов.
Как сообщил РИА глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд, в результате ударов США и Израиля было повреждено 857 различных образовательных учреждений, а также 32 университетских и научно-исследовательских объекта.
