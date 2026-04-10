Иранский министр сделал заявление по поводу США и Израиля

ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Удары США и Израиля по университетам не уничтожат научный потенциал Ирана, иранская молодежь, профессора и исследователи воссоздадут инфраструктуру науки и образования, заявил в интервью РИА Новости иранский министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф.

"Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру Ирана . Напротив, наша молодежь, наши профессора и исследователи будут ее восстанавливать с еще большим упорством и опираясь на более современные технологии", - сказал министр.

Он отметил, что наука в Иране имеет прочные основы: в стране проживает несколько миллионов выпускников высших учебных заведений, сейчас в университетах учится миллион студентов. Кроме того, в стране работают десятки тысяч профессоров и исследователей.

Иранский министр отвечал на вопросы РИА Новости во время осмотра последствий американо-израильского удара по Технологическому университету Шарифа в Тегеране , произошедшего 6 апреля. Это ведущее научное учреждение Ирана.

По словам министра, США Израиль , потерпев неудачу в противостоянии с иранскими военными, переключились на гражданских с целью "измотать людей".

В результате атаки 6 апреля университет понес значительный материальный ущерб: были серьезно повреждены несколько корпусов, включая факультет информационных технологий, а также университетская мечеть и лаборатории. В том числе пострадал Центр коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. В ходе атаки также была выведена из строя и станция газоснабжения. Это привело к прекращению подачи газа в прилегающем районе.

Несмотря на разрушения, профессор математики университета после ударов провел онлайн-занятие для магистрантов прямо среди руин, посвятив его алгоритмам случайных процессов.