В Самаре открылась выставка древних кладов

© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Предметы из фондов музея-заповедника "Куликово поле". Пряжки, ременные накладки, коробочка. Бронза, серебро.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 500 подлинных артефактов разных эпох — от палеолита до XIX века представили на открытии выставки "Клады — кладезь информации" в Самарском археологическом центре. Экспозиция подготовлена совместно с музеем-заповедником "Куликово поле", сообщили в пресс-службе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

По словам организаторов, среди экспонатов представлены монеты и украшения, в том числе из драгоценных металлов, а также инструменты средневековых ремесленников, предметы быта и домашнего обихода, орудия труда.
"На нашей выставке мы стараемся показать, что клады на самом деле — это та часть истории, которая от человеческого общества неотделима. Потому что эти находки — не только собрание золотых монет или бумажных купюр. Клады появились очень давно. Среди тех материалов, которые представлены на выставке, будут и самые первые артефакты, найденные не только на территории современной Тульской области или региона Черноземья, но и на нашей территории", — рассказал ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков.
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Предметы из фондов музея-заповедника "Куликово поле". Браслет
Предметы из фондов музея-заповедника "Куликово поле". Браслет
Древние тайники — ценнейший источник информации для археологов, отметили организаторы выставки. Они помогают проследить направления торговых путей и денежного обращения, уровень развития литейного, кузнечного и ювелирного ремесел. Многие из них были спрятаны владельцами в периоды трагических исторических событий: нашествий врагов или грабежей.
Важность экспонирования кладов для понимания исторического развития подчеркнула заместитель директора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Предметы из фондов музея-заповедника "Куликово поле". Зеркало
Предметы из фондов музея-заповедника "Куликово поле". Зеркало
"Нам важно представить результаты своих археологических исследований на базе Самарского археологического центра. Совместная выставка — это проект, который представляет клады не просто как сокровища, а прежде всего как кладезь информации, те сведения, которые археологи, историки и посетители узнают благодаря этому уникальному комплексу находок. Клады, как правило, приходятся на тяжелые времена: хозяин прячет очень важные для него вещи и, к сожалению, за ними не возвращается. Поэтому на выставке представлены комплексы совершенно разных эпох — и до нашей эры, и вплоть до XIX века нашей эры", — сообщила эксперт.
Выставка работает с 10 апреля по 2 ноября 2026 года.
 
