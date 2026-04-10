СМИ: Европа готова на любое наказание, лишь бы США не вышли из НАТО

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Европейские страны - члены НАТО надеются, что любое возможное "наказание" от США за их действия на фоне конфликта на Ближнем Востоке станет альтернативой выходу США из НАТО, пишет газета Times.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщала, что США рассматривают план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.
"Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО", - пишет Times.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.