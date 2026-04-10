Ситуация с Ираном расколола страны НАТО, пишут СМИ

10:18 10.04.2026
FT: иранский конфликт расколол НАТО, некоторые боятся вывода сил США из Европы

Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В НАТО признают, что конфликт на Ближнем Востоке расколол европейских членов альянса, некоторые из них опасаются, что принимаемые решения могут сорвать попытки убедить США не выводить свои войска из Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой четырех дипломатов альянса.
"Как сообщили четыре дипломата из стран НАТО, если предыдущие нападки Трампа на НАТО вызывали единодушную реакцию европейских союзников, то война с Ираном привела к расколу между ними. По их словам, европейские столицы расходятся во мнениях по поводу решений, которые подрывают усилия по убеждению США оставить свои войска на европейском континенте", - говорится в сообщении издания.
Один из высокопоставленных дипломатов НАТО, комментируя ситуацию, назвал ее "голом в свои ворота".
Как пишет газета, дипломаты заявили, что отказ ряда европейских стран предоставить США доступ к базам был слишком радикальным шагом, продиктованным внутриполитическими соображениями, противоречащими духу взаимной обороны. По словам одного из них, теперь страны "должны тем или иным способом показать Трампу свою полезность". Другой дипломат отметил, что цена у последствий может быть "огромной".
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
