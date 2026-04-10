В Мюнхене неизвестные напали на израильский ресторан

"В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на израильский ресторан в мюнхенском районе Максфорштадт. В результате инцидента был причинен материальный ущерб в размере нескольких тысяч евро, никто не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться", - говорится в сообщении.

Около 00.45 (01.45 мск) в дежурную часть полиции поступил звонок о том, что в Максфорштадте у заведения раздалось три громких хлопка, сообщил представитель полиции. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в остеклении ресторана зияют два отверстия диаметром около квадратного метра каждое. Внутри помещения значительных повреждений зафиксировано не было. На момент совершения преступления ресторан был закрыт.