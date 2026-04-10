Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене неизвестные напали на израильский ресторан - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 10.04.2026 (обновлено: 15:46 10.04.2026)
© REUTERS / Louisa Off — Сотрудники полиции возле израильского ресторана, который подвергся нападению
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Неизвестные напали на израильский ресторан в Мюнхене, правоохранители подозревают, что атака была совершена на почве антисемитизма, сообщил портал BR24.
"В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на израильский ресторан в мюнхенском районе Максфорштадт. В результате инцидента был причинен материальный ущерб в размере нескольких тысяч евро, никто не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Полиция предполагает, что нападение было совершено по антисемитским мотивам. Расследованием занимается полицейское подразделение по борьбе с экстремизмом .
Около 00.45 (01.45 мск) в дежурную часть полиции поступил звонок о том, что в Максфорштадте у заведения раздалось три громких хлопка, сообщил представитель полиции. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в остеклении ресторана зияют два отверстия диаметром около квадратного метра каждое. Внутри помещения значительных повреждений зафиксировано не было. На момент совершения преступления ресторан был закрыт.
Злоумышленники, предположительно, повредили окна фасада пиротехникой, сообщает портал.
В миреМюнхен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала