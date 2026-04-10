В Мюнхене неизвестные напали на израильский ресторан

БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Неизвестные напали на израильский ресторан в Мюнхене, правоохранители подозревают, что атака была совершена на почве антисемитизма, сообщил портал BR24.
"В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на израильский ресторан в мюнхенском районе Максфорштадт. В результате инцидента был причинен материальный ущерб в размере нескольких тысяч евро, никто не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Полиция предполагает, что нападение было совершено по антисемитским мотивам. Расследованием занимается полицейское подразделение по борьбе с экстремизмом .
Около 00.45 (01.45 мск) в дежурную часть полиции поступил звонок о том, что в Максфорштадте у заведения раздалось три громких хлопка, сообщил представитель полиции. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в остеклении ресторана зияют два отверстия диаметром около квадратного метра каждое. Внутри помещения значительных повреждений зафиксировано не было. На момент совершения преступления ресторан был закрыт.
Злоумышленники, предположительно, повредили окна фасада пиротехникой, сообщает портал.
В Нидерландах у здания еврейской организации прогремел взрыв
