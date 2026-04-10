Международные дни домов-музеев отметят в Московской области

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международные дни домов-музеев, которые пройдут в Московской области 18 и 19 апреля, объединят мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского пройдет праздничная программа, которая предложит глубже познакомиться с историей места, принять участие в творческих занятиях и порадует специальными тематическими экскурсиями и интерактивами для юных гостей.

Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник присоединится к празднованию. В эти дни пройдет интерактивное занятие "Несколько слов о ремесле скульптора" в Доме А. С. Голубкиной. Гости смогут познакомиться с именем русского скульптора, ее книгой "Несколько слов о ремесле скульптора" и в роли ваятеля выполнят работу по тематике ее творчества под руководством научного сотрудника учреждения.