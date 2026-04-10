16:36 10.04.2026
Международные дни домов-музеев отметят в Московской области

© Фото : Мемориальный Музыкальный Музей-заповедник П.И. ЧайковскогоМузей-заповедник П.И. Чайковского в Клину
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международные дни домов-музеев, которые пройдут в Московской области 18 и 19 апреля, объединят мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Так, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского пройдет праздничная программа, которая предложит глубже познакомиться с историей места, принять участие в творческих занятиях и порадует специальными тематическими экскурсиями и интерактивами для юных гостей.
Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник присоединится к празднованию. В эти дни пройдет интерактивное занятие "Несколько слов о ремесле скульптора" в Доме А. С. Голубкиной. Гости смогут познакомиться с именем русского скульптора, ее книгой "Несколько слов о ремесле скульптора" и в роли ваятеля выполнят работу по тематике ее творчества под руководством научного сотрудника учреждения.
В музее-усадьбе Ф. М. Достоевского "Даровое" состоится обзорная экскурсия. Там посетители узнают, каким образом здание нашло отражение в романах "Бедные люди", "Униженные и оскорбленные", "Братья Карамазовы" и других произведениях, а также прогуляются по мемориальной природной территории с сохранившимся ландшафтом конца XVIII – первой половины XIX веков.
 
