Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области ищут причину попадания норовируса в водопровод - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 10.04.2026
Во Владимирской области ищут причину попадания норовируса в водопровод

Норовирус мог попасть в водопровод в Муроме из-за большого подъема грунтовых вод

Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Норовирус, который, по предварительным данным, стал причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, мог попасть в водопроводную воду из-за большого подъема грунтовых вод, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
В четверг власти Владимирской области сообщили о регистрации 106 случаев острой кишечной инфекции в Муроме, 50 человек были госпитализированы, в том числе 25 детей. В пятницу правительство региона сообщило, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме увеличилось до 385 человек, 188 из которых дети. В региональном СУСК РИА Новости сообщили, что основная версия отравлений – попадание норовируса II типа в водопроводную воду. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Из-за паводка с грунтовыми водами, естественно, не очищенными, могло что-то попасть в водопровод… трубы не всегда новые", - сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что новые обращения от жителей с симптомами отравления продолжали поступать вечером в четверг и утром в пятницу.
ПроисшествияМуромВладимирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала