Во Владимирской области ищут причину попадания норовируса в водопровод

ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Норовирус, который, по предварительным данным, стал причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, мог попасть в водопроводную воду из-за большого подъема грунтовых вод, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

В четверг власти Владимирской области сообщили о регистрации 106 случаев острой кишечной инфекции в Муроме , 50 человек были госпитализированы, в том числе 25 детей. В пятницу правительство региона сообщило, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме увеличилось до 385 человек, 188 из которых дети. В региональном СУСК РИА Новости сообщили, что основная версия отравлений – попадание норовируса II типа в водопроводную воду. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Из-за паводка с грунтовыми водами, естественно, не очищенными, могло что-то попасть в водопровод… трубы не всегда новые", - сказал собеседник агентства.