Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме выросло до 375

ТУЛА, 10 апр – РИА Новости. Число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 375 человек, 188 из которых дети, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале

В четверг власти Владимирской области сообщали о регистрации 106 случаев острой кишечной инфекции в Муроме Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. Следственное управление СК России по региону заявило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве РИА Новости рассказали, что основная версия отравлений – попадание норовируса 2-го типа в водопроводную воду.

"На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся – 188 детей, 187 взрослых", - говорится в сообщении регионального правительства.

В пресс-службе добавили, что госпитализированы 32 ребенка в состоянии средней степени тяжести. Начата вакцинация против гепатита А, в наличии есть 195 доз. На следующей неделе в регион поставят 2000 доз. Также запланирована покупка 30 литров антибактериальных средств Интести-Бактериофаг.

Взрослых, по данным правительства региона, госпитализировали в Центральную районную больницу. Сейчас в медучреждении находятся 38 человек в состоянии средней степени тяжести.