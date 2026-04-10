Синоптик рассказал, когда в Москве начнет налаживаться погода
21:22 10.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнет налаживаться погода

В Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Прохожие во время дождливой погоды в Москве
Прохожие во время дождливой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Температура воздуха в субботу станет улучшаться, несмотря на небольшие дожди в столице, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
В Гидрометцентре в среду рассказали РИА Новости, что мокрый снег пройдет в столице со среды по пятницу.
"В субботу погода (в Москве - ред.) только начнет налаживаться, а в воскресенье уже порадует. В первый день выходных днем ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, однако температура воздуха увеличится на четыре градуса и достигнет плюс 11 градусов тепла", - сказала агентству синоптик.
По словам Макаровой, с субботы температура в столице приблизится к норме, и на этом похолодания закончатся.
Похолодание в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Какая погода ждет россиян на Пасху и во второй половине апреля
Вчера, 16:06
 
