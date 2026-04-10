В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в 16-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, на месте происшествия работают следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Два человека погибли в результате пожара в квартире по адресу: улица Вильнюсская, дом 8, корпус 2", - сказал собеседник агентства.