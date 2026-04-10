В Москве врачи спасли ребенка, евшего обивку дивана

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В московской Морозовской детской больнице успешно прооперировали мальчика, который несколько дней ел обивку дивана, сообщил столичный департамент здравоохранения на платформе В московской Морозовской детской больнице успешно прооперировали мальчика, который несколько дней ел обивку дивана, сообщил столичный департамент здравоохранения на платформе MAX

Ребенок поступил в клинику с рвотой и сильной болью в животе. Во время обследования выяснилось, что он в течение нескольких дней поедал обивку дивана, а родители об этом не догадывались. В желудке мальчика образовался безоар такого размера, что удалить его эндоскопически оказалось невозможно.

"В результате на следующий день мальчику была проведена полостная операция, которая длилась около часа. Она прошла без сложностей, и уже на вторые сутки после нее ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение", — рассказали медики.