В Москве врачи спасли ребенка, евшего обивку дивана
10:27 10.04.2026 (обновлено: 11:13 10.04.2026)
В Москве врачи спасли ребенка, евшего обивку дивана

В Москве врачи извлекли безоар из желудка мальчика, евшего обивку дивана

© Фото : Московская медицина/MAX
Врачи Морозовской больницы обследуют мальчика, который ел обивку дивана
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В московской Морозовской детской больнице успешно прооперировали мальчика, который несколько дней ел обивку дивана, сообщил столичный департамент здравоохранения на платформе MAX.
Ребенок поступил в клинику с рвотой и сильной болью в животе. Во время обследования выяснилось, что он в течение нескольких дней поедал обивку дивана, а родители об этом не догадывались. В желудке мальчика образовался безоар такого размера, что удалить его эндоскопически оказалось невозможно.
"В результате на следующий день мальчику была проведена полостная операция, которая длилась около часа. Она прошла без сложностей, и уже на вторые сутки после нее ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение", — рассказали медики.
Кроме того, мальчика проконсультировал психолог. После терапии его выписали домой в хорошем самочувствии.
